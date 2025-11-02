Juve, Spalletti parte con il piede giusto: Kostic ritrova il gol e Koopmeiners “inventa” difensore

Cremonese-Juventus 1-2: l’esordio di Luciano Spalletti sulla panchina bianconera si apre con un successo prezioso e incoraggiante. Contro una Cremonese sorprendente in questo avvio di stagione — imbattuta in casa fino a ieri — i bianconeri vincono 2-1 e portano a casa tre punti fondamentali per la classifica e per il morale.

Un risultato tutt’altro che scontato: allo Zini la Juve ha spesso rischiato di inciampare, ma questa volta ha mostrato solidità e concentrazione, soprattutto nei momenti chiave della partita.

Kostic ritrova la luce

Dopo settimane di anonimato, Filip Kostic è tornato protagonista con un gol lampo che ha indirizzato subito la gara. L’esterno serbo, dato quasi ai margini del progetto da Tudor, si è ripreso il palcoscenico con una prestazione di corsa e concretezza, simbolo della “nuova Juve” che Spalletti vuole costruire: meno leziosa, più diretta e reattiva.

In attacco, il tecnico toscano ha rinunciato a Yildiz, preferendo la coppia Vlahovic-Openda, molto più coinvolta nel gioco rispetto alle ultime uscite. Il serbo ha sfiorato il raddoppio in due occasioni, mentre il belga ha alternato generosità a qualche imprecisione sotto porta. Nel finale, l’ingresso di Conceiçao ha aggiunto imprevedibilità e velocità, confermando l’intuizione tattica di Spalletti di usarlo come arma a gara in corso.

La “spallettata” di Koopmeiners difensore

La sorpresa più grande è stata la nuova posizione di Koopmeiners, schierato da difensore centrale sinistro nella retroguardia a tre. Una mossa azzardata ma riuscita, frutto della necessità — vista l’emergenza in difesa — e della fantasia di un tecnico abituato a sperimentare.

Già ai tempi dell’AZ l’olandese aveva ricoperto ruoli arretrati, ma mai con la stessa efficacia mostrata allo Zini: personalità, senso della posizione e buona gestione del pallone. Un esperimento che potrebbe avere seguito, soprattutto se la linea difensiva continuerà a mostrare equilibrio.

CREMONA, ITALY – NOVEMBER 1: Filip Kostic of Juventus celebrates 0-1 goal during the Serie A match between US Cremonese and Juventus FC at Stadio Giovanni Zini on November 1, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Daniele Badolato – Juventus FC/Juventus FC via Getty Images)

I vecchi vizi da correggere

Nonostante la vittoria, la Juventus ha rischiato di complicarsi la vita. Dopo il raddoppio di Cambiaso a metà ripresa, i bianconeri sembravano in controllo, ma la disattenzione di Gatti ha riaperto la partita con il gol di Vardy. Da quel momento, la squadra si è abbassata troppo, soffrendo nel finale e mostrando quella tendenza a gestire anziché chiudere le gare che già si era vista con Tudor.

Spalletti lo sa: dovrà lavorare sulla tenuta mentale e sulla continuità nei novanta minuti, perché contro avversari più strutturati errori simili potrebbero costare caro.

Un debutto incoraggiante

“Una rondine non fa primavera”, ma l’avvio dell’era Spalletti in bianconero è senza dubbio promettente. La Juventus ha mostrato spirito, compattezza e la voglia di tornare protagonista. L’allenatore toscano, con pochi giorni di lavoro alle spalle, ha già dato i primi segnali di una identità tattica chiara e di un gruppo pronto a seguirlo. Il bicchiere, per ora, è mezzo pieno.

