Jessica, trapelano le prime immagini fuori dalla casa: cosa non sfugge (VIDEO)

Jessica Morlacchi ha detto addio alla casa del Grande Fratello durante la puntata di mercoledì 8 gennaio 2025. L'ormai ex concorrente del reality di Canale 5 è sparita dopo l'uscita dal programma. La cantante infatti non si è presentata in studio per commentare il suo percorso, come fanno tutti i concorrenti, né ha pubblicato contenuti sui social, se non un "Grazie a tutti". Che fine ha fatto?

L’addio di Jessica al “Grande Fratello”

La decisione di Jessica di lasciare la casa è arrivata dopo un provvedimento disciplinare: lei, Helena e Ilaria sono state mandate al televoto d'ufficio dopo le liti della settimana scorsa. La cantante, ritenendo ingiusta la decisione di essere sottoposta al televoto assieme a Helena, ha deciso di abbandonare il gioco come forma di protesta. "Credo che siamo su due livelli abbastanza diversi. Se io avessi risposto ad Helena nel medesimo modo, lanciandole un po' d'acqua e magari una scarpa, ma questo non è successo. Per cui a me non sta bene. E io decido di abbandonare. Le parole feriscono? Ma le mani bisogna tenerle sempre in tasca perché solo così sarebbe tutto più risolvibile", ha esordito Jessica prima di lasciare il gioco.

Le reazioni degli inquilini dopo l’uscita di Jessica

I concorrenti sono rimasti scossi dall’improvviso abbandono di Jessica. Mariavittoria si è sfogata con Javier. “Non viene fatto un esame di coscienza dall’altra lato. Questo mi dà fastidio e mi dispiace. Ci sono stati errori da tutte le due parti. Questa sera nessuna delle due ha chiesto scusa”, ha detto a proposito della lite con Helena. Anche a Javier l’addio di Jessica ha lasciato l’amaro in bocca. “Guardando la parte di Jessica, mi dispiace che lei non si sia messa in discussione”, ha detto. “Jessica non ha mai preteso che io mi mettessi contro Helena”, ha spiegato Mariavittoria. E subito è arrivata la replica di Amanda. “Neanche potevi essere a favore perché nel momento in cui l’ho fatto, io sono stata tagliata fuori”. Anche Luca Calvani si è infuriato per la scelta di Jessica e qualche giorno fa si è sfogato con Mariavittoria. Come sta Jessica ora che è fuori dalla casa?

