Jasmine Paolini, altro successo: passa al terzo turno, partita perfetta

Jasmine Paolini non si ferma più e prosegue la sua striscia di vittorie. Nel secondo turno del Roland Garros, l’azzurra mostra di avere superato le difficoltà iniziali emerse nel primo incontro contro la cinese Yuan, battuta in rimonta. Probabilmente quel momento di difficoltà le è servito da scossa.

Oggi la tennista italiana ha affrontato Alja Tomljanovic, ex compagna di Berrettini e numero 79 del mondo. Nonostante la classifica, si tratta di un’avversaria insidiosa, reduce da un recente infortunio al ginocchio che le ha fatto perdere posizioni nel ranking.

Il match è iniziato in equilibrio, ma Jasmine ha preso il sopravvento con un break decisivo sul 2-1, approfittando di un rovescio in corridoio dell’australiana. Da quel momento, le giocatrici hanno mantenuto i propri turni di servizio, con Paolini che non ha concesso opportunità di break, per poi chiudere il set 6-3 grazie a una combinazione vincente di colpi: palla corta e passante di rovescio.

Nel secondo set, Paolini ha dimostrato nuovamente la sua superiorità, strappando il servizio alla Tomljanovic nel game di apertura, con un potente dritto lungolinea. E ha accelerato, portandosi rapidamente in vantaggio 3-0.

La partita ha vissuto l’unico vero sussulto quando Jasmine ha concesso la sua prima palla break a Tomljanovic e, proprio in quella occasione, ha commesso un sanguinoso doppio fallo, permettendo all’australiana di accorciare le distanze sull’1-3. Nonostante questo passaggio a vuoto, la nostra campionessa non ha perso concentrazione.

Verso la fine del set, sul 5-3, Jasmine ha intensificato il suo gioco per chiudere il match senza dover aspettare il suo turno di servizio. In risposta, ha piazzato un passante di rovescio seguito da un dritto d’attacco, guadagnando due palle match.

La Tomljanovic, ormai demoralizzata, ha commesso un doppio fallo, consegnando il set e la partita a Paolini con il punteggio di 6-3 6-3. Una bella affermazione per Jasmine, che non ha sprecato energie e si appresta ad affrontare il terzo turno in totale fiducia.

