Jasmine Paolini finale Wimbledon amara. Alla tennista italiana non è riuscita l’impresa storica, vincere il torneo singolare sul campo più prestigioso del mondo. L’allieva di Renzo Furlan ha perso in finale contro la ceca Barbora Krejcikova, dopo tre combattuti set. Il punteggio finale è stato 3-6, 6-3, 6-4 con Krejcikova che ha siglato la vittoria al terzo match point.

"I have to keep smiling" 😄



Even in defeat, Jasmine Paolini can't help but smile 🥹



A new favourite at SW19, we can't wait to see again soon, Jasmine ❤️#Wimbledon pic.twitter.com/FBDFjgAIbY