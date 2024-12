Jannik Sinner, Mats Wilander si schiera con l’azzurro: “E se incontrerà Kyrgios…”

Jannik Sinner trova un alleato, sia per la vicenda doping, sia per le continue accuse che il nostro campione riceve da Nick Kyrgios. E non è un alleato da poco, ma un campione che ha fatto la storia e vinto 7 tornei Slam. Parliamo di Mats Wilander, oggi commentatore per Eurosport, che ha preso una posizione netta sul caso che sta coinvolgendo il tennista azzurro.

Il numero uno del mondo, come noto, è stato trovato positivo al Clostebol, una positività che anche la Wada ha definito accidentale. Nonostante la piena assoluzione del Tribunale Indipendente dell’Itia, Wada ha fatto ricorso, e Sinner dovrà difendersi davanti al Tas.

Wilander, intervistato da Eurosport, ha espresso il suo totale sostegno al giovane tennista italiano, puntando il dito contro le responsabilità dello staff: “Penso che Jannik Sinner sia completamente innocente. Non c’è alcuna possibilità che stesse cercando di fare qualcosa di illegale e non è stata affatto colpa sua”, ha dichiarato l’ex tennista svedese.

La vicenda, infatti, non è considerata un caso di doping vero e proprio, come ha sottolineato anche Olivier Niggli, direttore generale della Wada. Purtroppo, la negligenza dello staff rimane una responsabilità che ricade su Sinner, e per questo il tennista altoatesino rischia una squalifica che potrebbe oscillare tra uno e due anni.

Jannik Sinner, Wilander certo della sua innocenza

Nel corso dell’intervista, Wilander ha anche parlato di Nick Kyrgios, che da mesi si è mostrato molto critico verso Sinner, arrivando a chiedere sui social una “squalifica esemplare” per l’italiano. Kyrgios ha annunciato il suo ritorno in campo e potrebbe incontrare Sinner durante gli Australian Open, un’eventualità che affascina Wilander.

“Sarebbe interessante vedere questa sfida in Australia e capire se Jannik sarebbe in grado di mantenere la calma contro l’australiano”, ha dichiarato lo svedese. Mentre il futuro di Sinner resta incerto in attesa del verdetto del Tas, il dibattito sulla sua vicenda continua a dividere il mondo del tennis. L’opinione di una leggenda come Wilander conferma però il rispetto e il sostegno che il tennista italiano ha guadagnato negli anni grazie al suo talento e alla sua correttezza in campo.

