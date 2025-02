Jannik Sinner “il mio tennista preferito”: il post di Kyrgios diventa virale, ma poi… (VIDEO)

Jannik Sinner, il video che non ti aspetti del solito Nick Kyrgios, il “grande accusatore” ossessionato dalle vicende che riguardano il tennista altoatesino, diventa subito virale. Non a caso: dopo mesi di pesantissimi attacchi, così fuori luogo da aver nauseato il pubblico dei social e molti professionisti del tennis, il giocatore australiano nel suo intervento afferma che “Sinner è il mio tennista preferito“.

Il video in cui Nick Kyrgios elogia Jannik Sinner ha scatenato i social ed è stato condiviso molte volte, tanto da costringere Kyrgios a intervenire. L’australiano ha infatti precisato che il suo intervento risale a prima del caso doping. Il post aveva sorpreso tutti, vista l’ossessione che il tennista Aussie ha sviluppato nei confronti del numero 1 al mondo dopo la questione Clostebol.

Il filmato, che risale all’inizio del 2024, era stato ricondiviso su X da un utente, incredulo nel sentire Kyrgios dire: “Sinner is like my favourite player right now” (Sinner è il mio giocatore preferito al momento). La clip ha rapidamente guadagnato popolarità, tanto da attirare lo stesso Kyrgios, che non ha resistito e ne ha approfittato lanciare l’ennesima stoccata a Sinner.

Nei commenti al video, Kyrgios ha voluto precisare il contesto, ribadendo ancora una volta le sue accuse: “This was before he was found with roids in his system” (Questo era prima che trovassero steroidi dentro di lui). Una dichiarazione che conferma la sua posizione durissima nei confronti dell’azzurro.

Jannik Sinner, il possibile incrocio con Kyrgios a Indian Wells

Le polemiche tra Kyrgios e Sinner (in realtà a senso unico, perché Jannik ha sempre evitato di rispondere all’ex amico) potrebbero presto trasferirsi sul campo. I due, infatti, potrebbero affrontarsi al Masters 1000 di Indian Wells, torneo in cui Sinner venne trovato positivo al clostebol lo scorso anno.

L’altoatesino, dopo due semifinali consecutive perse con Carlos Alcaraz, proverà ad andare fino in fondo nell’importante torneo americano. Per Kyrgios, invece, l’appuntamento californiano rappresenta un’opportunità di riscatto dopo un lungo stop per infortunio.

Finora, il rientro di Kyrgios nel circuito dopo quasi due anni è stato deludente. Il tennista australiano è stato infatti sconfitto al primo turno sia a Brisbane, sia all’Australian Open. Indian Wells potrebbe essere l’occasione per tornare competitivo e, chissà, magari sfidare proprio Sinner in un match che avrebbe inevitabilmente significati che andrebbero oltre il tennis.

Leggi anche: