Jannik Sinner e il caso doping, arriva la bordata di Alex Schwazer

Il caso di doping che ha coinvolto Jannik SInner continua a far discutere, e ad esprimere la propria opinione è Alex Schwazer, ex marciatore altoatesino che ha vissuto in prima persona le difficoltà e le ingiustizie del sistema antidoping. In una recente intervista, Schwazer ha offerto una prospettiva unica, parlando di contaminazioni indirette, disparità di trattamento e del peso della politica nello sport.

Alex Schwazer e il caso di doping

Alex Schwazer sa bene cosa significa affrontare accuse di doping. Dopo essere stato escluso dalle Olimpiadi di Rio 2016 a seguito di una squalifica, l’ex marciatore ha intrapreso una lunga battaglia legale contro la WADA, mettendo in luce falle nel sistema, come la possibilità di manipolazioni nei campioni. Schwazer sottolinea come le sanzioni antidoping non siano uguali per tutti e spesso dipendano più dalle risorse economiche e dal supporto delle federazioni che dalla realtà dei fatti.

