Home | Ivan Zaytsev, clamoroso: potrebbe lasciare la pallavolo per il beach volley

Ivan Zaytsev è da anni un’istituzione della pallavolo italiana. Presto però lo Zar, com’è soprannominato, potrebbe lasciare sport. Stando ad una clamorosa indiscrezione, Zaytsev potrebbe lasciare il suo sport per intraprendere una carriera nel beach volley accanto a Daniele Lupo. (Continua…)

Leggi anche: Atletica, Jacobs e Tortu in gara al Roma Sprint Festival

Leggi anche: Giro d’Italia, Kooij vince in volata a Napoli

Ivan Zaytsev potrebbe lasciare la pallavolo per il beach volley

Ivan Zaytsev potrebbe lasciare la pallavolo indoor per intraprendere una carriera nella pallavolo sulla sabbia. Il suo obiettivo sarebbe quello di partecipare ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028. Zaytsev potrebbe far coppia con Daniele Lupo, che pare non sia più il partner di Enrico Rossi.

Daniele Lupo e Ivan Zaytsev potrebbe iniziare ad allenarsi insieme nelle prossime settimane. Un primo indizio che fa ben sperare è la presenza dello Zar alla 25ª edizione del torneo King & Queen of the beach, in programma dal 20 al 22 giugno 2024 ad Alba Adriatica.