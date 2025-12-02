Italia, schiacciato dalla saracinesca di casa: la morte atroce di Luca ripresa dalle telecamere

Un incidente domestico si è verificato nel pomeriggio di martedì 2 dicembre 2025 a Vedelago, in provincia di Treviso. Un uomo di 55 anni, Luca Trinca, è deceduto dopo essere rimasto schiacciato dalla saracinesca basculante del garage di casa. Secondo le prime ricostruzioni, il malfunzionamento del meccanismo era noto e la riparazione era già stata programmata per il giorno successivo.

Ricostruzione dei fatti: dinamica dell’evento

Le telecamere di sorveglianza dell’abitazione hanno documentato integralmente la sequenza dell’accaduto. L’uomo avrebbe tentato di sbloccare la saracinesca che da tempo presentava problemi tecnici, forse spinto dalla necessità di accedere al garage. Durante il tentativo, la struttura ha ceduto improvvisamente, colpendolo fatalmente. Un passante ha notato la vittima incastrata e ha subito dato l’allarme ai residenti, che hanno avvertito il soccorso sanitario. Purtroppo, all’arrivo del personale sanitario, non è stato possibile fare nulla: il 55enne era già privo di vita.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva