Italia, per Spalletti guai infiniti: un altro titolare lascia il ritiro della Nazionale

La strada verso il Mondiale 2026 si fa sempre più accidentata per Luciano Spalletti, che vede la sua Nazionale decimata ancora prima di decollare per Oslo, dove l’Italia affronterà la Norvegia in una sfida già fondamentale per il girone di qualificazione.

Dopo i problemi in difesa, che hanno costretto il ct a rivedere l’intero assetto arretrato, arriva un’altra doccia fredda. E stavolta colpisce il reparto offensivo. Moise Kean, centravanti della Fiorentina e possibile titolare per la trasferta scandinava, ha dovuto lasciare il ritiro azzurro.

La Figc ha comunicato che il giocatore è “indisponibile per le prossime gare a causa di un risentimento muscolare alla coscia destra occorso nell’allenamento di ieri” e che ha già fatto ritorno al proprio club per le cure. Un colpo duro per l’attacco, già privo di alternative.

A questo punto sembra scontato il ricorso a Mateo Retegui, bomber dell’Atalanta e attuale capocannoniere della Serie A, che dovrebbe partire titolare contro i norvegesi. Sarà lui a dover reggere l’attacco dell’Italia.

Ma il clima nel gruppo è quello di una vera emergenza: la lista degli assenti si allunga e la preparazione è continuamente interrotta da imprevisti. E se il Mondiale sembra lontano nel tempo, sul campo potrebbe rivelarsi molto più vicino… o rischiosamente fuori portata.

Leggi anche: