Home | Italia-Inghilterra: pronostico, statistiche e quote in semifinale

L’attesa per la semifinale degli Europei Femminili 2025 tra Italia e Inghilterra è altissima. L’appuntamento di Ginevra rappresenta non solo una sfida sportiva di rilievo internazionale, ma anche un crocevia tra esperienza e freschezza emotiva. Da un lato le Azzurre, alla prima semifinale continentale dal 1997, dall’altro le Three Lionesses, abituate ormai a calcare i palcoscenici più importanti. I riflettori sono puntati su una partita che mette in palio non solo la finale, ma anche la conferma di quanto il movimento femminile sia cresciuto in entrambi i paesi.

Statistiche e precedenti: il cammino delle due nazionali

La semifinale tra Italia e Inghilterra sarà la prima nella storia degli Europei in cui le due nazionali si affrontano a questo livello. Il bilancio complessivo nei 26 scontri diretti vede le italiane in leggero vantaggio con 11 vittorie contro le 9 delle inglesi e 6 pareggi. Sul fronte delle reti, le Azzurre conducono 44 a 42. Tuttavia, nelle ultime dieci partite, l’Inghilterra ha vinto sette volte, mostrando una crescita costante, testimoniata anche dal trionfo all’Europeo 2022 e dal secondo posto ai Mondiali 2023. Nelle ultime stagioni, le Three Lionesses hanno consolidato la propria posizione nel ranking FIFA, passando dall’11° al 5° posto, mentre l’Italia cerca di tornare protagonista dopo anni difficili.

La nazionale guidata da Andrea Soncin ha ritrovato compattezza e orgoglio, come dimostrato nella vittoria per 2-1 sulla Norvegia nei quarti di finale, grazie alla doppietta della capitana Cristiana Girelli. Le statistiche raccontano di una squadra solida in casa, ma anche capace di sorprendere in trasferta. L’Inghilterra, allenata da Sarina Wiegman, può contare su elementi di grande esperienza come Lucy Bronze e Alex Greenwood, oltre a giovani talenti come Michelle Agyemang e la portiera Hannah Hampton, protagonista nei quarti con due rigori parati contro la Svezia.

Le probabili formazioni vedono le Azzurre schierate con un 5-4-1, mentre le inglesi optano per un 4-3-3 ricco di qualità e dinamismo. L’aspetto emotivo giocherà un ruolo chiave: la pressione data dalla prima semifinale può trasformarsi in energia positiva, ma l’esperienza accumulata dalle inglesi in finali recenti potrebbe fare la differenza nei momenti decisivi.

La partita sarà trasmessa in diretta su Rai 1 e in streaming su Rai Play, con il calcio d’inizio alle 21.

L’incontro di Ginevra rappresenta un esame di maturità per entrambe le nazionali. Le quote dei principali bookmaker vedono favorita l’Inghilterra (1.50 per la vittoria, mentre il successo dell’Italia è quotato a 6), ma la storia recente insegna a non sottovalutare le sorprese. Girelli (quota 3,75 per una rete) e Russo (2,05) sono tra le possibili marcatrici. Segui le nostre analisi esclusive e resta aggiornato sulle emozioni e i pronostici delle semifinali degli Europei femminili!