Italia, incidente a un pullmino carico di tifosi: finisce malissimo

Doveva essere una giornata di festa per i tifosi, pronti a raggiungere la squadra in ritiro per assistere alla preparazione estiva e partecipare alla presentazione ufficiale. Ma il viaggio di alcuni sostenitori si è trasformato in tragedia sfiorata: un pulmino è rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. Il bilancio è pesante: nove feriti, due dei quali in prognosi riservata. Il club è in contatto con le autorità.

Tifosi in viaggio verso il ritiro, poi l’incidente

Una delegazione di tifosi della Curva Sud del Catania Calcio era partita nelle scorse ore per raggiungere Norcia, in Umbria, dove la squadra rossazzurra è attualmente in ritiro precampionato. Il viaggio, però, ha preso una piega drammatica: all’altezza di Salerno, per cause ancora in corso di accertamento, il pulmino su cui viaggiavano è rimasto coinvolto in un incidente stradale. Le notizie giunte dai soccorritori parlano di un bilancio pesante, con nove persone ferite e due tifosi trasportati in ospedale a Polla in condizioni gravi.

Due tifosi in gravi condizioni: prognosi riservata

A preoccupare maggiormente sono le condizioni di due dei nove feriti, che sono stati ricoverati con prognosi riservata all’ospedale di Polla, nel Salernitano. Al momento non sono noti ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente né sull’età o l’identità dei coinvolti, riporta Il Messaggero. I sanitari intervenuti sul posto hanno immediatamente trasportato i feriti nei nosocomi più vicini. La situazione viene monitorata costantemente anche dal club etneo, che ha espresso vicinanza ai propri tifosi e alle loro famiglie.

