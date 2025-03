Italia-Germania: pronostico e statistiche sull’arbitro Letexier

François Letexier è stato scelto come arbitro della prossima sfida tra Italia e Germania, un incontro cruciale nell’ambito della Nations League. La partita d’andata si disputerà giovedì 20 marzo allo stadio San Siro di Milano, con il ritorno previsto al Signal Iduna Park di Dortmund il 23 marzo. Letexier, un giovane direttore di gara francese, ha già lasciato il segno in competizioni nazionali e internazionali, dimostrando la sua abilità e competenza in partite di alto profilo.

Statistiche e precedenti di François Letexier

Letexier, 35 anni, ha diretto incontri di grande prestigio, tra cui la Supercoppa Europea 2023 tra Manchester City e Siviglia, e la finale degli Europei tra Spagna e Inghilterra. Nonostante la giovane età, ha dimostrato una notevole capacità di gestione delle partite, evitando spesso situazioni di conflitto e limitando l’uso del VAR. Durante la finale europea, ad esempio, ha mantenuto il controllo senza ricorrere a molteplici interventi tecnologici, gestendo con discrezione un episodio controverso tra Rice e Laporte.

Tuttavia, Letexier ha una tendenza recente verso le espulsioni: in sei delle ultime nove partite dirette, ha estratto cartellini rossi, un dato che potrebbe influenzare l’approccio delle squadre in campo. Nell’unico precedente con l’Italia, ha arbitrato il pareggio 1-1 contro la Macedonia del Nord, segnando l’esordio amaro di Luciano Spalletti come allenatore della nazionale.

Le squadre italiane hanno avuto diverse occasioni di incontrare Letexier in competizioni europee. Nel 2024/2025, ha diretto partite come Lipsia-Juventus 2-3 e Roma-Porto 3-2, dimostrando una gestione equa e precisa del gioco.

Con l’avvicinarsi del match di San Siro, entrambe le squadre sono consapevoli delle dinamiche che l’arbitro francese potrebbe imprimere alla partita, specialmente considerando la sua recente inclinazione a sanzionare severamente.

In sintesi, l’arbitro François Letexier rappresenta una figura di spicco nel panorama arbitrale europeo, capace di gestire partite di alto livello con rigore e competenza. Le sue decisioni, specialmente in termini di espulsioni, potrebbero giocare un ruolo cruciale nella sfida tra Italia e Germania. Le quote delle scommesse riflettono questa variabile, con gli esperti che considerano la possibilità di un’espulsione come un fattore determinante nel risultato finale.

