Estonia-Italia 1-3, successo importante per la Nazionale di Gennaro Gattuso che si avvicina così ai playoff delle qualificazioni mondiali. Partenza subito in discesa per l’Italia: dopo appena 4 minuti, Moise Kean approfitta di una disattenzione difensiva e porta gli azzurri in vantaggio con un tap-in ravvicinato. La gioia dura poco: l’attaccante accusa un problema fisico ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Pio Esposito.

Retegui sbaglia dal dischetto ma si riscatta

Alla mezz’ora l’Italia ha l’occasione per raddoppiare con un calcio di rigore, ma Retegui calcia male e il portiere estone Hein respinge. L’attaccante però non si abbatte: al 38’ trova il gol del 2-0 grazie a un assist perfetto di Orsolini, riscattando l’errore e mettendo in discesa il match.

Esposito firma il primo gol in Nazionale

Nella ripresa la squadra di Gattuso gestisce il possesso e trova spazio per affondare ancora. Al 74’, su cross basso di Spinazzola, il giovane Pio Esposito arriva puntuale sul secondo palo e segna il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore, chiudendo virtualmente i giochi.

TALLINN, ESTONIA – OCTOBER 11: Moise Kean of Italy reacts during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Estonia and Italy at A Le Coq Arena on October 11, 2025 in Tallinn, Estonia. (Photo by Claudio Villa – FIGC/FIGC via Getty Images)

Donnarumma sbaglia e l’Estonia accorcia

Due minuti più tardi, però, un’incomprensione difensiva riapre momentaneamente la gara. Donnarumma manca la presa su un pallone apparentemente semplice, favorendo l’inserimento di Sappinen, che accorcia per l’Estonia e firma il definitivo 3-1.

Tabellino

ESTONIA (4-2-3-1) – Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (62′ Mets), Saliste (46′ Sinyavskiy); Shein, Palumets (46′ Schjonning-Larsen); Kait, Soomets, Saarma; A. Tamm (62′ Sappinen).

All.: Henn.

ITALIA (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (62′ Cambiaso), Barella, Tonali, Raspadori (62′ Spinazzola); Kean (15′ Esposito), Retegui.

All.: Gattuso.

Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda)

Gol: 4′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 74′ Esposito (I), 76′ Sappinen (E)

Assist: Orsolini (I, 0-2), Spinazzola (I, 0-3)

Ammoniti: Peetson, Sinyavskiy (E), Barella, Bastoni (I)

Nota: 30′ Retegui (I) sbaglia un rigore. Recupero: 4′ pt + 3′ st.