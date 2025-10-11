Estonia-Italia 1-3, successo importante per la Nazionale di Gennaro Gattuso che si avvicina così ai playoff delle qualificazioni mondiali. Partenza subito in discesa per l’Italia: dopo appena 4 minuti, Moise Kean approfitta di una disattenzione difensiva e porta gli azzurri in vantaggio con un tap-in ravvicinato. La gioia dura poco: l’attaccante accusa un problema fisico ed è costretto a lasciare il campo, sostituito da Pio Esposito.
⏱️ 𝐑𝐈𝐒𝐔𝐋𝐓𝐀𝐓𝐎 𝐅𝐈𝐍𝐀𝐋𝐄— Nazionale Italiana ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri) October 11, 2025
🇪🇪🇮🇹 #EstoniaItalia 1️⃣-3️⃣
5’ #Kean; 38’ #Retegui; 74’ #Esposito; 76’ Sappinen#Nazionale #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/RGFWYIGAY5
Retegui sbaglia dal dischetto ma si riscatta
Alla mezz’ora l’Italia ha l’occasione per raddoppiare con un calcio di rigore, ma Retegui calcia male e il portiere estone Hein respinge. L’attaccante però non si abbatte: al 38’ trova il gol del 2-0 grazie a un assist perfetto di Orsolini, riscattando l’errore e mettendo in discesa il match.
Esposito firma il primo gol in Nazionale
Nella ripresa la squadra di Gattuso gestisce il possesso e trova spazio per affondare ancora. Al 74’, su cross basso di Spinazzola, il giovane Pio Esposito arriva puntuale sul secondo palo e segna il suo primo gol con la maglia della Nazionale maggiore, chiudendo virtualmente i giochi.
Donnarumma sbaglia e l’Estonia accorcia
Due minuti più tardi, però, un’incomprensione difensiva riapre momentaneamente la gara. Donnarumma manca la presa su un pallone apparentemente semplice, favorendo l’inserimento di Sappinen, che accorcia per l’Estonia e firma il definitivo 3-1.
Tabellino
ESTONIA (4-2-3-1) – Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk (62′ Mets), Saliste (46′ Sinyavskiy); Shein, Palumets (46′ Schjonning-Larsen); Kait, Soomets, Saarma; A. Tamm (62′ Sappinen).
All.: Henn.
ITALIA (4-4-2) – Donnarumma; Di Lorenzo, Bastoni, Calafiori, Dimarco; Orsolini (62′ Cambiaso), Barella, Tonali, Raspadori (62′ Spinazzola); Kean (15′ Esposito), Retegui.
All.: Gattuso.
Arbitro: Serdar Gozubuyuk (Olanda)
Gol: 4′ Kean (I), 38′ Retegui (I), 74′ Esposito (I), 76′ Sappinen (E)
Assist: Orsolini (I, 0-2), Spinazzola (I, 0-3)
Ammoniti: Peetson, Sinyavskiy (E), Barella, Bastoni (I)
Nota: 30′ Retegui (I) sbaglia un rigore. Recupero: 4′ pt + 3′ st.