x

x

Vai al contenuto

Israele-Italia 4-5, le pagelle degli Azzurri: difesa in affanno, attacco decisivo

Israele-Italia pagelle, l’Italia ha superato per 5 a 4 un’aggressiva Israele a Debrecen in una partita “pazza” in cui è successo di tutto: 9 gol, due autoreti, tanti ribaltamenti di fronte ma anche tanti errori individuali soprattutto tra gli Azzurri di Gennaro Gattuso. Le nostre pagelle.

Difesa in affanno

Donnarumma 5.5 – Parte insicuro e rischia subito grosso, poi cresce ma incassa quattro reti. Non ha colpe dirette, ma la sua porta resta troppo violata.

Di Lorenzo 4.5 – Serata complicata: dalle sue parti Israele sfonda con troppa facilità. Sul 4-4 si perde completamente Baribo.

Mancini 5 – Fatica a trovare le misure su avversari mobili e senza punti di riferimento. Prestazione in sofferenza.

Bastoni 4.5 – Coinvolto nell’azione dell’1-0, poi goffo protagonista dell’autorete che riapre la partita nel finale.

Dimarco 5.5 – Costretto a coprire troppo campo in avvio, va in difficoltà come esterno basso (non è il suo ruolo). Meglio quando Tonali lo supporta.
Dal 79’ Cambiaso 6 – Si limita al compitino in un finale di grande sofferenza.

Centrocampo tra alti e bassi

Barella 5.5 – Superficiale all’inizio, con tanti errori di misura. Si riscatta col lancio che porta all’1-1.
Dal 68’ Frattesi 6.5 – Il filtrante che libera Raspadori per il 2-4 è da applausi.

Locatelli 6 – Sfortunato protagonista dell’autogol iniziale e poco reattivo sul 2-1, ma salva un gol fatto con un intervento provvidenziale.

Tonali 6.5 – Spaesato all’inizio, cresce col passare dei minuti. Nel finale sbaglia la marcatura sul 4-4 ma firma il 5-4 che vale oro.

DEBRECEN, HUNGARY – SEPTEMBER 08: Mateo Retegui of Italy in action during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Israel and Italy at Nagyerdei Stadion on September 08, 2025 in Debrecen, Hungary. (Photo by Claudio Villa – FIGC/FIGC via Getty Images)

Attacco decisivo

Politano 6.5 – Soffre la fatica dovendo coprire a tutta fascia e sbaglia sul gol del 2-1, ma si riscatta con la rete del 2-3. Ritorno al gol in Nazionale dopo oltre quattro anni.
Dal 68’ Orsolini 6 – Entra con personalità, utile nei ripiegamenti.

Retegui 7.5 – Prestazione completa: tanta grinta, letture intelligenti e un assist gioiello per Politano. Preziosissimo anche senza segnare, nella protezione della palla per far salire la squadra.
Dall’88’ Maldini s.v.

Kean 8 – Trascinatore con una doppietta che tiene in vita l’Italia, bella l’intesa con Retegui. Sale in doppia cifra con la maglia azzurra: sempre più centrale nel progetto.
Dal 79’ Raspadori 7 – Impatto immediato: inserimento perfetto e gol del 2-4, jolly fondamentale per gli Azzurri.

Il tecnico

Gattuso 6.5 – L’idea del 4-3-3 asimmetrico inizialmente disorienta la squadra, ma le correzioni a gara in corso danno i frutti sperati. Grinta e carattere non mancano, ma in difesa serve cambiare assetto e utilizzare giocatori più abituati a giocare a 4.

Leggi anche:

Argomenti

Ultime Notizie

Scommesse

Video

CONTENUTO SPONSORIZZATO