Israele-Italia 4-5, le pagelle degli Azzurri: difesa in affanno, attacco decisivo

Israele-Italia pagelle, l’Italia ha superato per 5 a 4 un’aggressiva Israele a Debrecen in una partita “pazza” in cui è successo di tutto: 9 gol, due autoreti, tanti ribaltamenti di fronte ma anche tanti errori individuali soprattutto tra gli Azzurri di Gennaro Gattuso. Le nostre pagelle.
Two goals and three assists in one picture 📸#ISRITA #Azzurri #VivoAzzurro pic.twitter.com/wy7tdW0b91— Italy ⭐️⭐️⭐️⭐️ (@Azzurri_En) September 8, 2025
Difesa in affanno
Donnarumma 5.5 – Parte insicuro e rischia subito grosso, poi cresce ma incassa quattro reti. Non ha colpe dirette, ma la sua porta resta troppo violata.
Di Lorenzo 4.5 – Serata complicata: dalle sue parti Israele sfonda con troppa facilità. Sul 4-4 si perde completamente Baribo.
Mancini 5 – Fatica a trovare le misure su avversari mobili e senza punti di riferimento. Prestazione in sofferenza.
Bastoni 4.5 – Coinvolto nell’azione dell’1-0, poi goffo protagonista dell’autorete che riapre la partita nel finale.
Dimarco 5.5 – Costretto a coprire troppo campo in avvio, va in difficoltà come esterno basso (non è il suo ruolo). Meglio quando Tonali lo supporta.
Dal 79’ Cambiaso 6 – Si limita al compitino in un finale di grande sofferenza.
Centrocampo tra alti e bassi
Barella 5.5 – Superficiale all’inizio, con tanti errori di misura. Si riscatta col lancio che porta all’1-1.
Dal 68’ Frattesi 6.5 – Il filtrante che libera Raspadori per il 2-4 è da applausi.
Locatelli 6 – Sfortunato protagonista dell’autogol iniziale e poco reattivo sul 2-1, ma salva un gol fatto con un intervento provvidenziale.
Tonali 6.5 – Spaesato all’inizio, cresce col passare dei minuti. Nel finale sbaglia la marcatura sul 4-4 ma firma il 5-4 che vale oro.
Attacco decisivo
Politano 6.5 – Soffre la fatica dovendo coprire a tutta fascia e sbaglia sul gol del 2-1, ma si riscatta con la rete del 2-3. Ritorno al gol in Nazionale dopo oltre quattro anni.
Dal 68’ Orsolini 6 – Entra con personalità, utile nei ripiegamenti.
Retegui 7.5 – Prestazione completa: tanta grinta, letture intelligenti e un assist gioiello per Politano. Preziosissimo anche senza segnare, nella protezione della palla per far salire la squadra.
Dall’88’ Maldini s.v.
Kean 8 – Trascinatore con una doppietta che tiene in vita l’Italia, bella l’intesa con Retegui. Sale in doppia cifra con la maglia azzurra: sempre più centrale nel progetto.
Dal 79’ Raspadori 7 – Impatto immediato: inserimento perfetto e gol del 2-4, jolly fondamentale per gli Azzurri.
Il tecnico
Gattuso 6.5 – L’idea del 4-3-3 asimmetrico inizialmente disorienta la squadra, ma le correzioni a gara in corso danno i frutti sperati. Grinta e carattere non mancano, ma in difesa serve cambiare assetto e utilizzare giocatori più abituati a giocare a 4.
