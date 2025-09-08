Partita pazza a Debrecen: Israele-Italia 4-5, playoff a un passo

Israele-Italia, nove gol e un’altalena di emozioni. L’Italia di Gennaro Gattuso vince 5-4 a Debrecen contro Israele al termine di un match infinito, deciso soltanto allo scadere da Sandro Tonali. Una vittoria sofferta ma fondamentale, che avvicina gli Azzurri alla certezza del secondo posto nel girone I e quindi almeno ai playoff di marzo.

L’approccio difficile e l’autogol di Locatelli

L’Italia si presenta con un 4-3-3 asimmetrico: Kean e Retegui confermati in attacco, Politano alto a destra e Dimarco a fare il pendolo a sinistra. In difesa dentro Mancini, a centrocampo Locatelli. L’inizio però è complicato: Israele parte meglio, mette subito in difficoltà Donnarumma e trova il vantaggio al 18’ grazie a un autogol sfortunato di Locatelli, su cross di Dasa deviato in rete.

La reazione azzurra arriva tardi ma con decisione. Dopo la mezz’ora l’Italia aumenta ritmo e profondità: Locatelli colpisce la traversa, Kean spreca un’occasione, Tonali sfiora il gol. Al 40’, però, arriva il pari firmato proprio da Kean su assist di Retegui. All’intervallo è 1-1.

Ripresa spettacolare: botta e risposta continuo

Il secondo tempo si apre con la nuova fiammata israeliana: Solomon inventa, Dor Peretz conclude e riporta avanti i padroni di casa. Ma la gioia dura pochissimo: al 54’ Kean approfitta di un errore difensivo e firma il 2-2, mentre al 58’ Politano completa la rimonta con il 2-3.

Donnarumma tiene in piedi la squadra con interventi decisivi, Locatelli cancella l’autogol salvando un pallone sulla linea. Poi gli ingressi di Frattesi e Raspadori danno nuova linfa: proprio loro confezionano il 2-4 con il numero 10 che mette la firma personale.

DEBRECEN, HUNGARY – SEPTEMBER 08: Giacomo Raspadori of Italy celebrates his goal during the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Israel and Italy at Nagyerdei Stadion on September 08, 2025 in Debrecen, Hungary. (Photo by Image Photo Agency/Getty Images)

Finale thriller e gol decisivo di Tonali

Sembra finita, ma negli ultimi dieci minuti accade di tutto. Bastoni sfortunato devia nella propria porta il 3-4, Dor Peretz pareggia con uno schema su calcio piazzato e il Nagyerdei Stadion esplode. Israele sogna l’impresa, ma è ancora Tonali a spegnere le speranze: il suo tiro-cross al 90’ sorprende Daniel Peretz e fissa il 4-5 finale.

Vittoria sofferta ma preziosa

L’Italia di Gattuso, pur con blackout e disattenzioni, conquista tre punti fondamentali. La qualificazione diretta resta complicata, ma il secondo posto e i playoff sono ormai a un passo. Una vittoria sporca, folle e preziosa, che restituisce entusiasmo e fiducia a un gruppo che non ha mai smesso di crederci.

