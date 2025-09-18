Inter-Sassuolo: statistiche, quote e curiosità della sfida

L’attesa per la sfida tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata della Serie A 2025-26, cresce di ora in ora. L’incontro si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Le due squadre arrivano all’appuntamento con un percorso simile in campionato e diversi spunti di interesse sia sul piano statistico che su quello delle quote offerte dai principali bookmaker.
Una sfida equilibrata: storia e contesto della partita
La gara tra Inter e Sassuolo rappresenta uno degli incontri più attesi di questa prima parte di stagione. Entrambe le formazioni hanno raccolto finora gli stessi punti dopo tre giornate, con una vittoria ciascuna: i nerazzurri hanno battuto il Torino all’esordio, mentre i neroverdi hanno superato la Lazio nella terza giornata. Il percorso delle due squadre, tuttavia, è stato segnato anche da battute d’arresto: la formazione di Fabio Grosso ha subito due sconfitte contro Napoli e Cremonese, mentre l’Inter si è arresa all’Udinese e alla Juventus. Importante sottolineare che i nerazzurri arrivano dalla recente vittoria in Champions League contro l’Ajax (2-0), risultato che potrebbe incidere sulle energie a disposizione.
Analisi dei precedenti e stato di forma delle squadre
Nel bilancio storico degli scontri diretti, Inter e Sassuolo si sono incontrate 22 volte, con 10 vittorie per parte e solo 2 pareggi a testimoniare l’equilibrio della sfida. Analizzando le partite disputate a San Siro, il dato sorprendente è che il Sassuolo vanta 5 successi, contro 4 dell’Inter e 2 pareggi. Un altro aspetto rilevante è la capacità realizzativa degli emiliani sul campo nerazzurro: nelle ultime 5 trasferte a Milano, il Sassuolo ha sempre trovato la via del gol.
- Inter: 1 vittoria, 2 sconfitte dopo 3 giornate
- Sassuolo: 1 vittoria, 2 sconfitte dopo 3 giornate
- Bilancio totale scontri diretti: 10 vittorie Inter, 10 Sassuolo, 2 pareggi
- A San Siro: 5 successi Sassuolo, 4 Inter, 2 pareggi
Da segnalare anche il rendimento di Domenico Berardi, autentico protagonista della sfida con 8 reti segnate all’Inter nella sua carriera.
Le quote principali per Inter-Sassuolo: panoramica dei mercati
I bookmaker propongono quote in linea con l’equilibrio evidenziato dai precedenti e dalla classifica. Anche se le quote dettagliate non sono riportate integralmente, il contesto suggerisce che la vittoria dell’Inter sia considerata leggermente più probabile, ma il Sassuolo, soprattutto in trasferta contro i nerazzurri, rappresenta una minaccia concreta. Le possibilità di pareggio sono inferiori rispetto alle vittorie delle due squadre, considerando il basso numero di segni “X” negli scontri diretti.
|Esito
|Probabilità storica
|Vittoria Inter
|45%
|Pareggio
|9%
|Vittoria Sassuolo
|45%
Le quote principali, dunque, riflettono un confronto aperto e la possibilità di vedere reti da entrambe le formazioni.
Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida
Il match fra Inter e Sassuolo offre alcuni dati curiosi che possono orientare analisi e osservazioni:
- Il Sassuolo è sempre andato in gol nelle ultime 5 trasferte a San Siro.
- Domenico Berardi è il miglior marcatore della sfida con 8 reti all’attivo contro i nerazzurri.
- L’ultimo precedente al Meazza ha visto la vittoria del Sassuolo per 2-1 il 27 settembre 2023.
- Gli allenatori Cristian Chivu e Fabio Grosso non si sono mai affrontati prima da tecnici.
- Il direttore di gara Livio Marinelli ha già arbitrato l’Inter 7 volte (5 vittorie nerazzurre) e il Sassuolo 4 volte (nessuna vittoria neroverde).
In conclusione, Inter-Sassuolo si preannuncia come una delle sfide più interessanti della giornata per equilibrio e spunti statistici. I precedenti, le tendenze numeriche e le quote offerte ne fanno un evento da seguire con attenzione, con particolare riguardo alle curiosità che solo il campo potrà confermare o smentire.