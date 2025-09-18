Inter-Sassuolo: statistiche, quote e curiosità della sfida

L’attesa per la sfida tra Inter e Sassuolo, valida per la quarta giornata della Serie A 2025-26, cresce di ora in ora. L’incontro si giocherà domenica 21 settembre 2025 alle ore 20:45 allo stadio Giuseppe Meazza di San Siro. Le due squadre arrivano all’appuntamento con un percorso simile in campionato e diversi spunti di interesse sia sul piano statistico che su quello delle quote offerte dai principali bookmaker.

Una sfida equilibrata: storia e contesto della partita

La gara tra Inter e Sassuolo rappresenta uno degli incontri più attesi di questa prima parte di stagione. Entrambe le formazioni hanno raccolto finora gli stessi punti dopo tre giornate, con una vittoria ciascuna: i nerazzurri hanno battuto il Torino all’esordio, mentre i neroverdi hanno superato la Lazio nella terza giornata. Il percorso delle due squadre, tuttavia, è stato segnato anche da battute d’arresto: la formazione di Fabio Grosso ha subito due sconfitte contro Napoli e Cremonese, mentre l’Inter si è arresa all’Udinese e alla Juventus. Importante sottolineare che i nerazzurri arrivano dalla recente vittoria in Champions League contro l’Ajax (2-0), risultato che potrebbe incidere sulle energie a disposizione.

Analisi dei precedenti e stato di forma delle squadre

Nel bilancio storico degli scontri diretti, Inter e Sassuolo si sono incontrate 22 volte, con 10 vittorie per parte e solo 2 pareggi a testimoniare l’equilibrio della sfida. Analizzando le partite disputate a San Siro, il dato sorprendente è che il Sassuolo vanta 5 successi, contro 4 dell’Inter e 2 pareggi. Un altro aspetto rilevante è la capacità realizzativa degli emiliani sul campo nerazzurro: nelle ultime 5 trasferte a Milano, il Sassuolo ha sempre trovato la via del gol.

Inter : 1 vittoria, 2 sconfitte dopo 3 giornate

Da segnalare anche il rendimento di Domenico Berardi, autentico protagonista della sfida con 8 reti segnate all’Inter nella sua carriera.

Le quote principali per Inter-Sassuolo: panoramica dei mercati

I bookmaker propongono quote in linea con l’equilibrio evidenziato dai precedenti e dalla classifica. Anche se le quote dettagliate non sono riportate integralmente, il contesto suggerisce che la vittoria dell’Inter sia considerata leggermente più probabile, ma il Sassuolo, soprattutto in trasferta contro i nerazzurri, rappresenta una minaccia concreta. Le possibilità di pareggio sono inferiori rispetto alle vittorie delle due squadre, considerando il basso numero di segni “X” negli scontri diretti.

Esito Probabilità storica Vittoria Inter 45% Pareggio 9% Vittoria Sassuolo 45%

Le quote principali, dunque, riflettono un confronto aperto e la possibilità di vedere reti da entrambe le formazioni.

Curiosità numeriche e tendenze statistiche della sfida

Il match fra Inter e Sassuolo offre alcuni dati curiosi che possono orientare analisi e osservazioni:

Il Sassuolo è sempre andato in gol nelle ultime 5 trasferte a San Siro .

è sempre andato in gol nelle ultime 5 trasferte a . Domenico Berardi è il miglior marcatore della sfida con 8 reti all’attivo contro i nerazzurri.

è il miglior marcatore della sfida con 8 reti all’attivo contro i nerazzurri. L’ultimo precedente al Meazza ha visto la vittoria del Sassuolo per 2-1 il 27 settembre 2023.

ha visto la vittoria del per 2-1 il 27 settembre 2023. Gli allenatori Cristian Chivu e Fabio Grosso non si sono mai affrontati prima da tecnici.

e non si sono mai affrontati prima da tecnici. Il direttore di gara Livio Marinelli ha già arbitrato l’Inter 7 volte (5 vittorie nerazzurre) e il Sassuolo 4 volte (nessuna vittoria neroverde).

In conclusione, Inter-Sassuolo si preannuncia come una delle sfide più interessanti della giornata per equilibrio e spunti statistici. I precedenti, le tendenze numeriche e le quote offerte ne fanno un evento da seguire con attenzione, con particolare riguardo alle curiosità che solo il campo potrà confermare o smentire.