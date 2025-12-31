Inter, “pazza idea”: il club lavora per riportare a Milano Joao Cancelo

Inter, clamoroso sì, semplice no. Ma nemmeno impossibile. Il nome che rimbalza con forza nelle stanze del mercato nerazzurro è quello di Joao Cancelo, esterno portoghese che l’Inter starebbe valutando per un ritorno a Milano. Una suggestione lanciata da Orazio Accomando e confermata anche dalla Gazzetta dello Sport, destinata a far discutere.

L'#Inter si è mossa per il ritorno di Joao #Cancelo e ci sta ragionando molto seriamente. C'è stato un contatto Ausilio-Mendes (agente del portoghese) e sono iniziati i dialoghi anche con l'Al Hilal per studiare la struttura dell'eventuale operazione. 🇵🇹⚫️🔵@FabrizioRomano pic.twitter.com/Gy3AgFNAos — Ricky D'Anna (@RiccardoDanna1) December 31, 2025

Il contesto spiega molto: l’infortunio di Denzel Dumfries ha aperto un buco evidente sulla corsia destra della squadra di Cristian Chivu, proprio mentre l’olandese viene indicato tra i possibili partenti della prossima estate. (continua dopo la foto)

Cancelo, già nerazzurro nella stagione 2017-18, è oggi fuori dal progetto dell’Al-Hilal. Il rapporto con Simone Inzaghi si è incrinato e il club saudita, con cui il portoghese è legato fino a giugno 2027, lo ha messo sul mercato.

Due situazioni che si sfiorano: l’Inter ha bisogno di qualità ed esperienza a destra, Cancelo cerca una nuova sfida. Il problema, inutile girarci attorno, è uno solo ed è enorme. Lo stipendio del portoghese è fuori scala: 15 milioni netti a stagione, una cifra irraggiungibile per l’Inter e, più in generale, per qualsiasi club italiano. È qui che entra in gioco la formula su cui i nerazzurri starebbero ragionando.

L’idea è un prestito con ingaggio diviso a metà, rendendo sostenibile l’operazione per i prossimi sei mesi. Poi, a giugno, una nuova valutazione, facendo leva sulla volontà del giocatore di rimettersi in gioco ad alto livello. (continua dopo la foto)

Un dettaglio non secondario rafforza la pista. Come riportato anche da Fabrizio Romano, Cancelo, arrivato all’Al-Hilal nell’agosto 2024 dal Manchester City per 25 milioni, “non fa un discorso economico, ma vuole un calcio competitivo e spinge per tornare in Europa“.

Suggestione, per ora. Ma nel mercato di gennaio, quando esigenze e occasioni si incrociano, anche le operazioni che sembrano fuori portata meritano attenzione. E l’Inter, su Cancelo, ci sta pensando seriamente.

