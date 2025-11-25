Inter, pazza idea Maignan: i nerazzurri tentano lo “scippo” al Milan

Inter, “pazza idea” sul mercato. Il derby di Milano non si gioca solo sul campo. La vittoria per 1-0 del Milan sull’Inter ha avuto come protagonista indiscusso Mike Maignan, autore di parate decisive su Thuram, Lautaro e Calhanoglu, quest’ultima su un rigore. Dall’altra parte, Sommer ha invece commesso un grave errore sul gol decisivo, respingendo male un innocuo diagonale di Saelemaekers poi ribadito in rete da Pulisic.

Corriere della Sera – "Maignan, che lascerà quasi sicuramente il Milan a giugno a parametro zero dopo aver chiesto 5,5 milioni di ingaggio per il rinnovo (su cui Furlani ha glissato), è il grande sogno di mercato dell'Inter. Un sogno nemmeno troppo proibito, come era invece… pic.twitter.com/K7jXf8udRn — Daniele Mari (@marifcinter) November 25, 2025

Il portiere francese, in scadenza di contratto a giugno, può lasciare i rossoneri a parametro zero. Secondo il Corriere della Sera, l’Inter sta già pensando al possibile “scippo” di Maignan, considerato un obiettivo realistico dopo che il giocatore ha chiesto un ingaggio di 5,5 milioni di euro netti annui per il rinnovo, cifra su cui il club ha glissato. (continua dopo la foto)

Diversamente dal caso Donnarumma, il trasferimento appare possibile, anche se non rientrerebbe del tutto nelle linee guida finanziarie volute da Oaktree, la proprietà nerazzurra, in sede di mercato.

La trattativa avrebbe un grande valore non solo tecnico ma anche psicologico, segnando un colpo simbolico ai danni del Milan. La posta in gioco resta alta: Maignan, 30 anni, potrebbe diventare un tassello chiave per l’Inter, con un peso simile a quello di un grande centravanti.

Nel frattempo, l’allenatore nerazzurro Cristian Chivu conferma Sommer titolare nella trasferta di Champions League sul campo dell’Atletico Madrid di Simeone. Jospe Martinez, portiere spagnolo della squadra, non è disponibile dopo il grave incidente in cui un anziano è morto investito dalla sua auto. Il ritorno in campo dello spagnolo potrebbe avvenire in Coppa Italia, il 3 dicembre contro il Venezia a San Siro. (continua dopo la foto)

Il Milan non resta a guardare. Secondo la Gazzetta dello Sport, il club è pronto a offrire a Maignan un rinnovo con aumento di ingaggio dagli attuali 3,2 milioni a 5 milioni netti all’anno. La stessa offerta era già stata avanzata lo scorso anno, poi ritirata a causa di alcune prestazioni non convincenti. Il nazionale francese è corteggiato anche da Juventus, Bayern Monaco, Chelsea e altri club inglesi.

In attesa di capire se il sogno nerazzurro diventerà realtà, la questione Maignan promette di essere uno dei fari del mercato estivo e di alimentare la rivalità tra Milan e Inter anche fuori dal campo.

Leggi anche: