Inter, il Galatasaray non molla: incontro in settimana, le parole di Calhanoglu

Inter, il Galatasaray non molla la presa su Hakan Calhanoglu. Dopo aver chiuso il colpo Sané, il club turco punta deciso sul regista nerazzurro, pronto a trattare per riportarlo in patria. A Istanbul è atteso in queste ore l’agente del centrocampista, Gordon Stipic, per fare il punto su una proposta economica in grado di convincere giocatore e società.

#Inter, subito #Sucic: contro il #Monterrey può già partire titolare. Il talento croato convince #Chivu e il suo staff: con #Calhanoglu ko, punta a una maglia dal 1' nel debutto con i messicani pic.twitter.com/bwiYJU3mYv — I fatti nostri (@Infofatti) June 15, 2025

Al momento la dirigenza interista non vorrebbe cedere il regista che è stato uno dei pilastri di Simone Inzaghi, e che potrebbe essere importante anche per Chivu, ma ha ugualmente fissato il prezzo: servono almeno 40 milioni di euro per far vacillare la linea del club.

Che Calhanoglu sogni di vestire la maglia del Gala non è un mistero. “All’Inter sono molto felice, però sarebbe un onore indossare un giorno la maglia del Galatasaray”, aveva dichiarato ad aprile. Parole in linea con quanto confessato già nel 2021: “Ho il tatuaggio del leone perché sono un tifoso del Gala. Giocarci un giorno? Perché no?”.

Dichiarazioni chiare, che però si scontrano con la realtà di un trasferimento complicato: la distanza tra domanda e offerta resta, e per ora la trattativa è in stand-by. Nonostante ciò, secondo la stampa turca il giocatore ha aperto ufficialmente al trasferimento.

Nel frattempo, l’Inter non vuole farsi trovare impreparata. I dirigenti hanno già sondato profili come Bernabé e Keita (già allenati da Chivu al Parma), senza dimenticare i nomi di Rovella, Ederson e Ricci per rinforzare la mediana. Tutto dipenderà dall’entità dell’offerta del Gala e dalla volontà del regista turco.

