Inter, il Barcellona torna su Bastoni: pressing blaugrana, i nerazzurri tremano

Voci insistenti, che rimbalzano dalla Catalogna e tornano ciclicamente a lambire l’Inter e Appiano Gentile. Il Barcellona guarda al futuro della propria difesa e, secondo quanto riporta Mundo Deportivo, avrebbe messo nel mirino Alessandro Bastoni. L’alternativa porta a Joško Gvardiol, oggi al Manchester City.

L’interesse dei blaugrana nasce dalle difficoltà interne. La situazione più delicata riguarda Ronald Araujo, fermo a lungo per problemi personali legati ad ansia e burnout, che lo hanno tenuto lontano dal campo per diversi giorni nel dicembre 2025. Una condizione che, secondo il quotidiano catalano, ha aperto interrogativi sulla sua affidabilità nel lungo periodo.

Non è solida neppure la posizione di Andreas Christensen. Il difensore danese non avrebbe convinto del tutto la dirigenza, soprattutto nelle gare di Champions League, e il club starebbe valutando una possibile separazione.

In questo scenario emergono due profili considerati ideali per garantire stabilità immediata: Bastoni, valutato intorno agli 80 milioni, e Gvardiol, acquistato dal City per 90 milioni. Due difensori giovani, già rodati ai massimi livelli e ritenuti funzionali al progetto tecnico del Barça, pur nella consapevolezza delle difficoltà economiche e della concorrenza sul mercato.

Inter, un pressing che potrebbe intensificarsi

Per quanto riguarda Bastoni, però, l’ostacolo principale non è solo economico. Il centrale nerazzurro ha sempre respinto le offerte ricevute negli anni ed è contrario a ogni ipotesi di addio. Una linea ribadita anche di recente, in conferenza stampa, alla vigilia della semifinale di Supercoppa italiana contro il Bologna.

Per ora sono solo voci, ma il pressing del Barcellona resta sullo sfondo. L’Inter aspetta, consapevole di avere in casa uno dei pilastri più ambiti del panorama europeo.

