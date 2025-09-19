Inter, come sta Lautaro? Le condizioni del capitano per la gara con il Sassuolo

L’Inter si prepara alla sfida con il Sassuolo con qualche incognita pesante. Lautaro Martinez oggi ha svolto un lavoro personalizzato sul campo per smaltire il mal di schiena che lo aveva già costretto a saltare Amsterdam. Il capitano vuole esserci e guidare l’attacco nerazzurro, ma solo la rifinitura della vigilia potrà chiarire se sarà pronto. Mister Chivu osserva con attenzione: “Domani capiremo meglio”, filtra da Appiano Gentile.

Se dovesse rinunciare al capitano, Chivu ha a disposizione una linea verde pronta a prendersi responsabilità. Pio Esposito e Bonny, già protagonisti a sprazzi, sono pronti a scendere in campo e rappresentano alternative credibili. Non solo per far respirare i titolarissimi, ma anche per offrire alternative al tecnico nella gestione della rosa, così ad gestire al meglio le energie in vista di una stagione lunga e faticosa.

Le scelte di formazione non riguardano solo l’attacco. Si parla di un possibile avvicendamento in porta, con Martinez pronto a far riposare Sommer dopo le critiche post-Juve e il pronto riscatto ad Amsterdam. In difesa risalgono le quotazioni di Bisseck a destra, in ballottaggio aperto con Akanji, mentre al centro De Vrij è confermato. A sinistra Carlos Augusto è in vantaggio su Dimarco, mentre Darmian recupera ma dovrebbe partire dalla panchina.

A centrocampo Sucic è favorito su Mkhitaryan, che considerando anche la carta d’identità ha bisogno di essere gestito con intelligenza. Intanto salgono le quotazioni di Frattesi. Mister Chivu vuole ruotare e dare spazio a tutti per alzare il livello competitivo interno. Dopo la vittoria di Amsterdam, il morale è alto e il tecnico nerazzurro punta sulla forza del gruppo: “Tutti devono sentirsi protagonisti” è il messaggio che trapela dalla Pinetina.

