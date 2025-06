Inter, Calhanoglu verso l’addio, scelto il sostituto: ecco di chi si tratta

L’Inter si muove per il dopo-Calhanoglu. Con il turco sempre più vicino a un ritorno in patria, la dirigenza nerazzurra ha individuato il nome del possibile sostituto. Non si tratta di una scelta facile, perché Hakan è il fulcro della manovra nerazzurra e ha sempre garantito assist e gol, oltre a essere quasi infallibile sui rigori, un fondamentale in cui il resto dell’Inter non brilla.

ora la dirigenza nerazzurra sembra aver trovato in Nicolò Rovella il profilo giusto per raccogliere il testimone in regia. Un nome già anticipato nelle scorse settimane e ora confermato dai contatti avviati con la Lazio, che però al momento fa muro. (continua dopo la foto)

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’offerta ufficiosa dell’Inter per il centrocampista della Nazionale sarebbe di 40 milioni di euro. Una cifra importante, che però non basta per convincere Claudio Lotito, deciso a far valere la clausola rescissoria da 50 milioni inserita nel contratto del giocatore: “Se lo vogliono, c’è una clausola. Altrimenti, non vendo i migliori”, avrebbe detto il presidente biancoceleste.

Il club nerazzurro, guidato da Beppe Marotta, vuole però farsi trovare pronto di fronte alla possibile partenza di Calhanoglu, che resta in orbita Galatasaray, pur senza ancora un’offerta formale. Rovella, per caratteristiche e prospettiva, è il nome su cui si punta per guidare il centrocampo del nuovo ciclo.

Resta da capire la volontà del giocatore, legato sentimentalmente alla Lazio ma sempre più centrale anche nel giro della Nazionale. Solo un mese fa aveva dichiarato: “L’interesse delle big mi lusinga, ma sono laziale e voglio vincere qui”. Eppure qualcosa si muove. Il suo agente, Beppe Riso, avrebbe già avviato un lavoro di persuasione per spingerlo verso Milano. (continua dopo la foto)

La Lazio, intanto, ha bisogno di liquidità immediata: gli obblighi legati all’indice di liquidità, all’indebitamento e al costo del lavoro stanno bloccando il mercato in entrata. Una cessione eccellente, come quella di Rovella, potrebbe sbloccare la situazione, aprendo poi la strada a uscite minori (tra cui Tchaouna) e a interventi mirati richiesti da Maurizio Sarri.

Il tecnico laziale sogna di poter disporre di Frattesi, anche se al momento uno scambio diretto è escluso. Mentre l’Inter vuole fortemente Rovella. Il futuro è nelle mani del giocatore, ma i nerazzurri hanno già mosso la prima pedina. Ora tocca al mediano laziale scegliere.

