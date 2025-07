Il noto integratore richiamato dal commercio: possibile contaminazione delle bustine

Un prodotto molto utilizzato da chi soffre di gastrite e reflusso è finito sotto i riflettori per motivi tutt’altro che rassicuranti. A destare preoccupazione non è l’efficacia dell’integratore, bensì un’anomalia visibile a occhio nudo: alcune bustine si presenterebbero gonfie, un segnale che potrebbe indicare una possibile contaminazione. Il richiamo è scattato immediatamente, ma le domande restano, soprattutto tra i consumatori abituali.

Richiamo precauzionale del noto integratore anti reflusso

La segnalazione di bustine gonfie ha messo in allerta sia le farmacie online Amicafarmacia e Farmaè, che hanno prontamente pubblicato l’avviso di richiamo, sia le autorità sanitarie. Il rigonfiamento anomalo delle bustine, sebbene non accompagnato da modifiche evidenti di colore o odore, è considerato un possibile segnale di alterazione microbiologica o problema di conservazione.

Possibile contaminazione delle bustine

Il sospetto che alcune bustine possano essere contaminate ha spinto il produttore, Laboratori Aliveda Srl, con sede in viale Karol Wojtyla 19, Crespina Lorenzana (PI), a intervenire con la massima cautela. L’azienda ha collaborato con le autorità competenti per disporre il ritiro volontario dei lotti interessati, pur senza confermare – al momento – la presenza di agenti patogeni o alterazioni confermate da analisi di laboratorio.

Come precisa l’avviso, “si invita a non consumare il prodotto e a restituirlo al punto vendita anche in assenza di segni evidenti di deterioramento”. È una misura tipica nei casi in cui, pur in assenza di rischi dimostrati, si vuole prevenire ogni eventuale danno al consumatore. Secondo le prime indiscrezioni raccolte da Fanpage.it, il fenomeno sarebbe stato rilevato in fase di post-vendita e non sarebbe diffuso su larga scala. Vediamo di quale prodotto si tratta e quali sono i lotti interessate dal richiamo precauzionale.

