Infezione polimicrobica, cosa sappiamo sulla malattia di Papa Francesco

Papa Francesco è ricoverato al Gemelli di Roma da venerdì scorso per il riacutizzarsi di una bronchite e l'insorgere di un'infezione polimicrobica alle vie respiratorie. Sono stati annullati tutti i prossimi impegni e oggi è atteso un nuovo bollettino medico sulle condizioni di salute del Pontefice. Dalla Santa Sede, però, fanno sapere che l'umore di Bergoglio è buono. I fedeli restano comunque in apprensione per le sue condizioni di salute.

Papa Francesco ricoverato in ospedale

Venerdì scorso, Papa Francesco è stato ricoverato in ospedale per il riacutizzarsi della bronchite e l'insorgere di un'infezione alle vie respiratorie. Gli esami medici hanno fatto emergere un "quadro clinico complesso", che ha portato ad una rimodulazione della terapia in corso e ad una degenza ospedaliera più duratura del previsto. Tutti sono in apprensione per le condizioni di salute del Pontefice, mentre oggi è atteso un nuovo bollettino medico.

Il bollettino di ieri

Il bollettino medico di ieri dice che "i risultati degli accertamenti hanno dimostrato una infezione polimicrobica delle vie respiratorie che ha determinato una ulteriore modifica della terapia". I fedeli sono in apprensione per le condizioni di Papa Bergoglio e sono curiosi di sapere che cos'è questa infezione polimicrobica che rende necessario un ricovero prolungato in ospedale.