Sabato 14 giugno, un tragico incidente tra un’automobile e una motocicletta ha sconvolto il tardo pomeriggio, trasformando una tranquilla arteria stradale in uno scenario di emergenza e dolore. L’incidente è avvenuto intorno alle 19:00. Il bilancio è drammatico.

Scontro auto-moto sulla Polense: dramma

L’incidente è avvenuto lungo la provinciale Polense, nei pressi del chilometro 26, direzione Poli. I testimoni hanno descritto una scena sconvolgente: la moto distrutta e l’auto gravemente danneggiata. I soccorsi sono giunti rapidamente, ma per il motociclista non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Immediatamente è stato dispiegato l’intervento dell’elisoccorso per trasportare il conducente dell’auto, rimasto gravemente ferito, in ospedale. L’uomo è stato trasportato con urgenza al policlinico Umberto I.

Rilievi e chiusura della strada

Le autorità hanno chiuso temporaneamente la strada in entrambe le direzioni, all’altezza di San Vittorino. La polizia locale di Roma Capitale e la protezione civile Albatros di Labico hanno eseguito i rilievi tecnici e messo in sicurezza l’area. Gli automobilisti sono stati avvisati di deviazioni e ritardi attraverso comunicati di Astral.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva