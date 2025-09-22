Tragico incidente stradale, la scena straziante

Un grave incidente stradale ha segnato la notte tra sabato e domenica, provocando la morte di un uomo di trent’anni. La vittima era alla guida della propria autovettura quando, per cause che sono attualmente oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti, ha perso il controllo del mezzo. Il rientro a casa si è trasformato in un dramma improvviso, gettando nello sconforto familiari e amici che hanno appreso la notizia nelle ore successive.

Incidente autonomo: nessun altro veicolo coinvolto

Secondo le prime ricostruzioni, si tratta di un incidente autonomo, senza il coinvolgimento di altri mezzi. La dinamica esatta dell’evento resta ancora da chiarire e verrà definita nei dettagli dalle forze dell’ordine. Al momento dell’arrivo dei soccorritori, la situazione appariva già compromessa e ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, una squadra della Polizia Locale e il personale sanitario del 118.

Il luogo dell’incidente: via San Severo

L’incidente è avvenuto in via San Severo (Foggia), una delle principali arterie cittadine, spesso scenario di sinistri gravi. La vittima era originaria proprio della zona e stava tornando a casa al momento dell’impatto. Questo tratto stradale, già noto per episodi simili in passato, torna così all’attenzione della cronaca locale per la sua pericolosità.

