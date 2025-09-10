Incidente in moto sulla statale, un morto e sette feriti: chi era la vittima

Un boato nella notte, il rombo dei motori trasformato in tragedia: la Statale 101 Lecce-Gallipoli è stata teatro di un terribile incidente che ha spezzato la vita di un motociclista e ferito altre sette persone. Lo schianto, avvenuto intorno alle 23.30 nei pressi dello svincolo per Lequile, ha coinvolto più mezzi a due ruote in una carambola devastante che ha lasciato la strada bloccata per ore.

La dinamica ancora da chiarire

Secondo le prime ricostruzioni, un gruppo di centauri stava viaggiando in direzione sud quando due moto si sono urtate, dando il via a una reazione a catena che ha trascinato con sé gli altri mezzi. L’impatto è stato violentissimo e per uno dei motociclisti non c’è stato scampo: sbalzato a terra, ha riportato ferite gravissime che non gli hanno lasciato possibilità di sopravvivenza. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi del 118, ma ogni tentativo di salvargli la vita si è rivelato vano.

La vittima aveva 36 anni: addio a Mauro Carafa

La vittima dell’incidente è Mauro Carafa, 36 anni, originario di Tuglie. Un giovane uomo appassionato di moto e molto conosciuto nella sua comunità, dove la notizia della sua morte si è diffusa rapidamente lasciando incredulità e dolore. Carafa è stato trasportato d’urgenza in ospedale, ma è deceduto poco dopo l’arrivo a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. Il suo nome si aggiunge alla lunga lista di vittime della strada che continuano a segnare il Salento.

