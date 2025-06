Incidente in Italia, auto tampona scuolabus fermo: diversi feriti

Un pomeriggio qualunque si è trasformato in un incubo per alcuni bambini e i loro accompagnatori, vittime di un incidente stradale che poteva avere conseguenze drammatiche. È successo oggi a Sorso, in provincia di Sassari, lungo la strada provinciale 48, nei pressi del ristorante L’Oasi. Una Lancia Delta, guidata da una donna, ha tamponato violentemente uno scuolabus fermo che stava facendo scendere i piccoli passeggeri. L’impatto ha causato il ferimento di sette bambini e due adulti. Fortunatamente, secondo le prime informazioni mediche, nessuno è in condizioni gravi, ma la paura è stata tanta.

Sette bambini in ospedale: l’intervento dei soccorsi

A bordo dello scuolabus viaggiavano otto bambini: sette di loro sono stati trasportati in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari. Tutti hanno riportato lievi contusioni, escoriazioni e traumi da urto, ma le loro condizioni non destano preoccupazione. I sanitari del 118, giunti sul posto con diversi mezzi, hanno agito con prontezza, evitando che il panico prendesse il sopravvento. Anche la donna al volante della Lancia Delta è stata trasferita a Sassari per accertamenti, mentre l’autista dello scuolabus è stato accompagnato all’ospedale di Alghero: entrambi sarebbero feriti in modo lieve.

