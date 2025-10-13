Incidente in galleria, poi il volo nel vuoto: tragedia in Italia, autostrada bloccata

L’allarme è stato lanciato attorno alle 8:30 da alcuni automobilisti che hanno notato una vettura incidentata all’interno della galleria in autostrada. L’auto, una utilitaria a noleggio, aveva impattato violentemente contro la parete laterale della galleria. All’arrivo dei soccorsi, il conducente risultava già allontanato dal veicolo.

Incidente mortale sulla autostrada A23 all’altezza di Chiusaforte

Un drammatico episodio ha sconvolto la mattina di ieri lungo la autostrada A23 Udine-Tarvisio, nei pressi di Chiusaforte, in Friuli Venezia Giulia. Un ingegnere di 35 anni, residente a Feltre (Belluno), è stato trovato senza vita sul greto del fiume Fella, nei pressi di un viadotto autostradale. L’uomo si sarebbe lasciato cadere nel vuoto dopo essere stato coinvolto in un incidente nella galleria Zannier, al chilometro 80 dell’A23, in direzione sud.

La ricostruzione dei fatti

Secondo le indagini della Polizia Stradale di Amaro, il 35enne si sarebbe allontanato a piedi, percorrendo il tunnel in senso opposto rispetto al traffico, fino a raggiungere il viadotto che sovrasta il fiume Fella. In quel punto, avrebbe scavalcato il parapetto e si sarebbe lanciato nel vuoto, precipitando per diverse decine di metri.

Un addetto di Autostrade per l’Italia impegnato nella gestione del traffico ha riferito di aver incontrato il 35enne poco prima del gesto estremo. Il giovane avrebbe dichiarato di stare bene e di non necessitare assistenza. L’addetto si è poi allontanato per continuare il proprio lavoro, mentre il giovane si è gettato dal viadotto, perdendo la vita sul colpo.

