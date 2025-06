Incidente durante il concerto in Italia: il cantante viene soccorso sul palco

Radunare 50mila persone al Circo Massimo non è solo una questione di fama. È un atto di magnetismo collettivo, di quelle rare alchimie che si generano quando un artista, maestro nel mantenere il massimo riserbo. riesce a parlare direttamente all’anima del suo pubblico. Ma quello che è successo sabato sera a Roma va oltre la semplice performance musicale.

Il concerto da 50mila: la forza dell’artista partenopeo

Nella Capitale si è scritta una nuova pagina della musica live italiana. Il cantante partenopeo più misterioso del panorama contemporaneo ha acceso la notte romana con uno show che ha visto 50mila spettatori confluire al Circo Massimo, trasformandolo in un enorme rito collettivo. Un evento imponente, curato nei dettagli, ma che ha assunto un sapore ancora più epico per un elemento inaspettato: un infortunio in pieno live.

L’artista non ha fermato la corsa. Nonostante una spalla fuori posto, ha proseguito come se nulla fosse, tenendo alta l’energia e l’emozione di una platea vasta e coinvolta. I fan, increduli e rapiti, hanno notato solo a metà spettacolo un foulard che fasciava il collo e la spalla del cantante. Solo il giorno dopo, il mistero è stato svelato.

«Lussazione della spalla»: il cantante soccorso sul palco

«Grazie alla ragazza dell’ambulanza che mi ha aggiustato la spalla che se n’era andata poco prima di cantare “Anna”». Così ha scritto Liberato in un post su Instagram, tutto in napoletano e in maiuscolo, con la solita intensità emotiva che lo contraddistingue. Una frase che svela un retroscena clamoroso: una lussazione alla spalla proprio mentre stava per eseguire uno dei suoi brani più amati.

Non c’è stato spazio per il panico. Solo un rapido “grande pit stop” – come lo ha definito lui stesso – e poi via di nuovo sul palco. Il misterioso cantante ha continuato a cantare e muoversi, come se nulla fosse. Un gesto che ha lasciato di stucco i presenti e ha aggiunto un’aura quasi mitica a un concerto già memorabile.

