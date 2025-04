Tragico incidente con la minimoto, Thomas muore a soli 4 anni: come è potuto succedere

Un dramma che ha sconvolto una comunità: il piccolo Thomas Viviano, di soli quattro anni, è deceduto dopo essere stato in coma per quattro giorni. L’incidente è avvenuto lunedì pomeriggio. Nonostante i tentativi disperati dei medici dell’ospedale, il bambino non ce l’ha fatta. Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente. (Continua…)

Incidente con la minimoto, Thomas muore a 4 anni

Il piccolo Thomas Viviano è morto all’età di soli 4 anni in seguito ad un incidente con la minimoto. Dopo il sinistro è stato trasportato in ospedale ed è rimasto in coma per circa quattro giorni. Nonostante il tentativo disperato dei medici di salvargli la vita, Thomas non ce l’ha fatta. È morto a causa di una grave emorragia cerebrale. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)