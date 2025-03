Terribile incidente aereo, precipita e si schianta su una casa

Incidente aereo in Minnesota (USA) : un velivolo si schianta su un’abitazione. Il cielo sopra Minneapolis, solitamente solcato da aerei che attraversano le rotte commerciali, si è trasformato in uno scenario di tragedia. Un monomotore partito dall’Iowa si è schiantato in un quartiere residenziale. L’impatto ha avuto conseguenze devastanti. Sulla vicenda ora rimangono aperti diversi interrogativi su quale sia stata la causa. I dettagli. (Continua a leggere dopo la foto…)

Incidente aereo: morto il pilota del velivolo

L'incidente è avvenuto ieri, sabato 29 marzo, quando un monomotore SOCATA TBM7, decollato dall'aeroporto internazionale di Des Moines (Minnesota), ha perso il controllo mentre si avvicinava alla sua destinazione: l'aeroporto di Anoka County-Blaine, nei pressi di Minneapolis. Il velivolo è precipitato in un'area residenziale, colpendo una casa e scatenando momenti di panico tra gli abitanti della zona. Secondo quanto dichiarato dalla Federal Aviation Administration (FAA), al momento dell'impatto a bordo dell'aereo si trovava almeno una persona, il pilota, che purtroppo ha perso la vita.

Si indaga sulle cause dell’incidente aereo

Le autorità stanno cercando di ricostruire gli ultimi istanti di volo per capire cosa abbia causato la caduta improvvisa dell'aereo. Al momento, non sono ancora emerse informazioni precise sulle cause dello schianto: le indagini sull'incidente sono in corso e gli esperti stanno analizzando i dati per comprendere se si sia trattato di un guasto tecnico, di un errore umano o di un altro fattore imprevedibile. Nel frattempo, un video registrato da uno dei presenti al momento dello schianto mostra la scena impressionante dell'abitazione in fiamme. Nelle immagini si notano i vigili del fuoco che tentano di contenere l'incendio scaturito dopo l'indicente.

