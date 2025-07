Home | Incendio spaventoso in Italia, il fumo arriva a chilometri di distanza: la situazione

Alle prime luci dell’alba di lunedì 7 luglio, un violento incendio ha colpito un capannone industriale. L’allerta è stata lanciata intorno alle 5:30, a seguito delle segnalazioni di residenti che hanno notato una densa colonna di fumo visibile anche a grande distanza. Il rogo si è sviluppato rapidamente, generando una combustione intensa. Le cause sono ancora oggetto di accertamenti da parte delle autorità competenti.

Incendio in capannone industriale a Cordignano

L’accaduto ha avuto luogo nel comune di Cordignano, in provincia di Treviso. La struttura interessata appartiene alla Tofano srl, azienda operante nel settore delle impermeabilizzazioni, impianti fotovoltaici, smaltimento amianto e carpenteria metallica, situata in via Vicinale Col di Lana.

Sui social sono circolati filmati che mostrano la colonna di fumo elevarsi sopra le abitazioni vicine, accompagnata da forti rumori, probabilmente dovuti a esplosioni di materiali infiammabili presenti all’interno dell’impianto.

L’intervento dei soccorsi

Circa venti vigili del fuoco sono intervenuti con sei automezzi, provenienti da diversi distaccamenti della zona. Le operazioni di spegnimento sono state rese difficili dalla presenza di materiali pericolosi, come pannelli fotovoltaici e residui di lavorazioni legati all’amianto.

La presenza di sostanze potenzialmente nocive ha richiesto il coinvolgimento di squadre specializzate nel controllo ambientale e il supporto dei carabinieri della locale stazione. I tecnici stanno effettuando rilievi sulla qualità dell’aria, mentre al momento non si registrano evacuazioni nella zona.

