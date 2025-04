Ilaria Sula, le parole di Mark Samson gelano tutti: cosa ha detto

Le parole pronunciate da Mark Antony Samson, accusato di aver ucciso Ilaria Sula, durante l’interrogatorio hanno gelato tutti. Le sue affermazioni sono state incluse nell’ordinanza con cui la giudice Antonella Minunni ha convalidato il suo fermo. (Continua….)

L’omicidio di Ilaria Sula

Lo scorso 22 marzo 2025, Ilaria Sula, studentessa universitaria di 22 anni, è stata uccisa a Roma dall’ex fidanzato Mark Antony Samson, che ha confessato il delitto. Secondo le indagini, Samson avrebbe aggredito Ilaria dopo aver letto un messaggio sul suo telefono proveniente da un altro ragazzo. Dopo l’omicidio, la madre di Samson, Nors Manlapaz, avrebbe ammesso di aver aiutato il figlio a pulire le tracce di sangue nell’appartamento e per questo sarebbe indagata per concorso in occultamento di cadavere. Il corpo di Ilaria è stato ritrovato il 26 marzo in una zona boschiva vicino a Roma, nascosto in una valigia.

Questo tragico evento ha suscitato indignazione pubblica e proteste in diverse città italiane contro la violenza di genere. Il 7 aprile, a Terni, si sono tenuti i funerali di Ilaria, ai quali hanno partecipato circa 3.000 persone in segno di solidarietà e protesta contro il femminicidio. Nel frattempo proseguono le indagini e nell’interrogatorio le parole pronunciate da Mark Samson hanno gelato tutti. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)