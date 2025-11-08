Il TG di Sport.it dell’8 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, sabato 8 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Cominciamo dalla serie A e dall’Inter che si prepara alla sfida contro la Lazio: una prova di maturità per entrambe le squadre. Poi parliamo di Osimhen e dei rimpianti del Napoli, che non ha ancora trovato un vero nuovo bomber. Quindi il tennis con l’attesa per la sfida tra Sinner e Alcaraz alle ATP Finals di Torino. Poi la MotoGP con la doppia pole di Marco Bezzecchi in Portogallo e infine la Formula 1 con la pole di Lando Norris a Interlagos e le Ferrari ancora una volta in difficoltà.