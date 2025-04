Il TG di Sport.it dell’8 aprile 2025

Ecco gli ultimi aggiornamenti dal mondo dello sport con il TG di Sport.it:

Partiamo dalla Serie A, dove la sfida scudetto si fa sempre più avvincente. L’Inter conserva un vantaggio di tre punti, ma il Napoli resta in scia, forte di un calendario più agevole rispetto ai nerazzurri, attesi da numerosi impegni nelle prossime settimane.

Nel tennis cresce l’attesa per il ritorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Roma. Il numero uno del ranking mondiale si prepara a infiammare il Foro Italico. Con lui, anche gli altri protagonisti del tennis italiano, pronti a regalare spettacolo davanti a un pubblico già in fermento.

In Formula 1, la Ferrari continua a faticare. Nonostante la brillante prova di Lewis Hamilton a Melbourne, la scuderia di Maranello non è ancora riuscita a conquistare un podio in questa stagione. I prossimi Gran Premi in Bahrain e Arabia Saudita potrebbero rappresentare un crocevia cruciale per invertire la rotta.