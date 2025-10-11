Le principali notizie sportive di oggi, 11 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con la parole critiche di Fabio Capello sul sistema italiano; poi ancora calcio, con le rivelazione di Henrik Mkhitaryan sul rapporto turbolento con Josè Mourinho. Quindi la Nazionale, con Rino Gattuso che invita alla massima concentrazione per il match di stasera in Estonia nella corsa verso i Mondiali. Poi ancora calcio, con l’amichevole Inter-Atletico Madrid che ha dato nuove preziose indicazioni a Chivu. Infine il tennis, con Jasmine Paolini che lascia in semifinale il torneo WTA di Wuhan, battuta da Coco Gauff.
Il TG di Sport.it dell’11 ottobre 2025
Rocco Placanica 11 Ottobre 2025