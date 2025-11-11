Le principali notizie sportive di oggi, 11 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dalla serie A con la situazione complicata in casa Napoli, dove il clima è molto teso; parliamo poi di calciomercato e dell’interesse concreto del Milan per un attaccante che alla Juventus non sta convincendo. Poi la svolta dell’Atalanta, con l’esonero di Juric e l’arrivo in panchina di Palladino. Quindi il tennis, dove si riaccende la polemica tra Novak Djokovic e Jannik Sinner e con il debutto vincente dell’italiano alle ATP Finals di Torino.
Il TG di Sport.it dell’11 novembre 2025
Rocco Placanica 11 Novembre 2025