Le principali notizie sportive di oggi, domenica 9 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dalla serie A e dal pesante stop casalingo dell’Atalanta contro il Sassuolo: ora la panchina di Juric traballa davvero. Restiamo in serie A con il pareggio spettacolare tra Parma e Milan, che ha dato più certezze agli emiliani che ai rossoneri. Poi il derby di Torino finito a reti inviolate, con la Juventus di Spalletti che ha confermato solidità difensiva ma limiti offensivi, e la vigilia di Inter-Lazio. Poi il tennis, con la sconfitta di Lorenzo Musetti contro Novak Djokovic ad Atene e la prima delle ATP Finals con il debutto di Alcaraz. Infine i motori, con la vittoria straordinaria di Marco Bezzecchi nel motoGP del Portogallo.
Il TG di Sport.it del 9 novenbre 2025
Rocco Placanica 9 Novembre 2025