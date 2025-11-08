La Juve ci prova ma sbatte sul muro del Toro: finisce a reti inviolate il derby della Mole

Juventus-Torino 0-0: Il derby della Mole, valido per l’undicesima giornata di Serie A 2025-26, termina con un pareggio senza reti. All’Allianz Stadium va in scena una sfida intensa ma avara di emozioni forti, in cui i bianconeri fanno la partita e creano di più, ma i granata si difendono con ordine e riescono a strappare un punto prezioso. La squadra di Luciano Spalletti tiene il possesso e prova più volte a sfondare, mentre quella di Baroni si affida al sacrificio e alla compattezza difensiva.

Primo tempo: Juve padrona del gioco ma senza concretezza

La Juventus parte con il piede sull’acceleratore, cercando subito di prendere campo e ritmo. L’intensità dei bianconeri mette in difficoltà il Torino nei primi venti minuti, con un pressing alto e diversi traversoni in area. Le occasioni più nitide arrivano nella parte centrale del tempo: prima con un tiro di Vlahović murato dalla difesa, poi con un colpo di testa di David sul quale Paleari si supera.

Il Torino si affaccia sporadicamente in avanti, ma fatica a costruire. Coco prova a creare qualcosa sulla sinistra, mentre Buongiorno e Lovato tengono in piedi la retroguardia. La Juve chiude in crescendo, ma spreca troppo negli ultimi metri e il primo tempo si chiude sullo 0-0, nonostante il dominio territoriale dei bianconeri.

Secondo tempo: resiste il Torino, la Juve non sfonda

Nella ripresa la gara si fa più tattica. Il Torino si chiude bene e prova a colpire in ripartenza, con Zapata che lotta ma non riesce a incidere. La Juventus continua a spingere, affidandosi alle giocate di Yildiz e Zhegrova, subentrato nel finale a Conceicao, e alle incursioni dei centrocampisti, ma Paleari si conferma protagonista con un paio di parate decisive.

Nel finale Spalletti inserisce forze fresche per cercare il gol, ma il muro granata regge fino all’ultimo. Il Torino difende con coraggio, la Juventus perde lucidità negli ultimi minuti e il punteggio resta inchiodato sul 0-0.

Un pari che lascia sensazioni contrastanti: la Juventus conferma solidità ma fatica a concretizzare, mentre il Torino esce dall’Allianz con un punto pesante e la soddisfazione di aver fermato i rivali cittadini in un derby ad alta tensione.

