Il TG di Sport.it del 6 ottobre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 6 ottobre 2025, nel TG di Sport.it. Iniziamo dalla serie A e dalle fatiche della Juventus, con l’attacco che fatica a trovare la via del gol: il big match con il Milan non ha regalato spettacolo, il commento di Allegri. Passiamo al tennis con la sfida tutta italiana al masters 1000 di Shanghai tra Musetti e Darderi; quindi il ritiro di Sinner per i crampi e la situazione della classifica ATP. In chiusura la formula 1, con la crisi della Ferrari.