Il TG di Sport.it del 5 novembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 5 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Apriamo con il calcio e con il Genoa ch ha deciso di affidare la panchina a Daniele De Rossi dopo l’esonero di Vieira. Parliamo poi di Champions League e del pareggio della Juventus contro lo Sporting Lisbona che ha dato segnali positivi ma complica la qualificazione alla fase successiva. Infine il tennis con Sinner, a Torino per le ATP Finals, che ha rilasciato un’interessante intervista.