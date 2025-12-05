Le principali notizie sportive di oggi, 5 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo con il calcio e con il Milan che dopo la sconfitta in Coppa Italia con la Lazio deve fare i conti con la volontà della dirigenza di non investire nel mercato invernale. Poi il Napoli dove Antonio Conte deve affrontare una vera e propria emergenza infortuni soprattutto a centrocampo in vista della sfida con la Juventus. Quindi il tennis con Sinner e Alcaraz che apriranno il 2026 con una super sfida in Corea del Sud. Infine la Formula 1 che arriva all’ultimo atto della stagione ad Abu Dhabi, con Norris e Verstappen separati da soli 12 punti.
Il TG di Sport.it del 5 dicembre 2025
Rocco Placanica 5 Dicembre 2025