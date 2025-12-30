Home | Il TG di Sport.it del 30 dicembre 2025 Le video notizie di oggi Il TG di Sport.it del 30 dicembre 2025 Rocco Placanica 30 Dicembre 2025 Le principali notizie sportive di oggi, 30 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Ultime Notizie Serie A e la pretattica-scudetto: cosa pensano davvero i protagonisti 30 Dicembre 2025 Rocchi difende arbitri e Var: “Se dubitano della nostra buona fede, me ne vado” 30 Dicembre 2025 Milan-Nkunku, la doppietta non basta: Tedesco lo vuole al Fenerbahce 30 Dicembre 2025 Scommesse Pronostico Brentford-Tottenham: analisi e statistiche Premier 30 Dicembre 2025 Statistiche e quote Australian Open 2026: sfida Sinner-Alcaraz 30 Dicembre 2025 Pronostico Rams-Falcons: analisi e consigli Monday Night NFL 30 Dicembre 2025 CONTENUTO SPONSORIZZATO Allenamento HIIT a casa: i libri per imparare