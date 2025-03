Il TG di Sport.it del 29 marzo 2025

Le notizie sportive più importanti di oggi nel video TG di Sport.it. Cominciamo del sogno di vedere giocare insieme due superstar del calcio come Messi e Ronaldo che potrebbe diventare realtà al mondiale per club. Poi la Juventus, con il rifinanziamento del club deciso dal presidente Elkann. Poi Djokovic ad un passo dalla storia, la Ferrari con il rapporto tra Leclerc ed Hamilton raccontato da Vasseur e la MotoGP con il dominio di Marc Marquez nelle prequalifiche in Australia.