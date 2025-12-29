Il TG di Sport.it del 29 dicembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 29 dicembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo dal calcio e dalla Roma che si prepara al monday night con il Genoa con parecchie assenze; poi parliamo della Juventus che chiude il 2025 in positivo, in corsa per la Champions. Poi il Napoli e le ambizioni della squadra di Antonio Conte, in corsa su tutti i fronti, e il Milan con Allegri non pienamenta soddisfatto nonostante il secondo posto. Infine, l’Inter che si impone con personalità sul difficile campo dell’Atalanta e resta in vetta alla Serie A.