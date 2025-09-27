Il TG di Sport.it del 27 settembre 2025

Le principali notizie sportive di oggi, 27 settembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo con il calcio e con Milan-Napoli, una sfida che profuma di corsa scudetto; poi parliamo di arbitri e compensi, con l’intervento di Mario Mazzoleni. Quindi il tennis con Jannik Sinner che vola ai quarti nel torneo ATP 500 di Pechino non senza qualche difficoltà. Infine la MotoGp con Pecco Bagnaia che torna protagonista e in Giappone vince la sprint race.