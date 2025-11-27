Le principali notizie sportive di oggi, 27 novembre 2025, nel TG di Sport.it. Partiamo con il calciomercato e con la Juventus a caccia di un regista per il centrocampo: suggestione Verratti. Poi la Champions con la sconfitta dell’Inter a Madrid contro l’Atletico e la netta vittoria dell’Atalanta a Francoforte contro l’Eintracht. Restiamo sull’Inter, con gli ottavi di Champions League a rischio. Poi parliamo del tennis, con un’importante novità che riguarda le trasmissioni tv dei campioni italiani. Infine Lorenzo Musetti, che parla della sua stagione, delle intemperanze verbali e di Sinner.
Il TG di Sport.it del 27 novembre 2025
Rocco Placanica 27 Novembre 2025