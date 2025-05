Il TG di Sport.it del 27 maggio 2025

Mentre nel Tennis e in Formula 1 la stagione continua, in Serie A si pensa già al calciomercato. Ecco le ultime notizie sportive:

In casa Inter, il club vuole blindare Inzaghi offrendo un rinnovo lungo e un progetto competitivo.

Sempre a Milano, sponda Milan, tiene banco il caso Reijnders. L’olandese ha cancellato le vacanze a Ibiza. Un segnale su una sua partecipazione al Mondiale per Club tra le fila del Manchester City?

In casa Napoli, invece, dopo la festa scudetto, si passa al mercato, con Conte in uscita e Allegri in entrata in panchina, e con De Bruyne in arrivo da Manchester.

Passando al Tennis, Sinner debutta con una vittoria al Roland Garros. Ora lo aspetta Gasquet.

In Formula 1, la Ferrari rialza la testa dopo Montecarlo, ma la strada resta lunga.